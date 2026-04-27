Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Susi checkt: Die Eigenmarken der Supermärkte

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 27.04.2026
Susi checkt: Die Eigenmarken der Supermärkte

Susi checkt: Die Eigenmarken der SupermärkteJetzt kostenlos streamen

Susi checkt: Die Eigenmarken der Supermärkte

Folge 1: Susi checkt: Die Eigenmarken der Supermärkte

43 Min.Folge vom 27.04.2026

Eigenmarken wie "Billa Bio", "Natur pur" oder "Clever" sind für viele längst fixer Bestandteil des täglichen Einkaufs. Doch was steckt wirklich dahinter? Die Doku nimmt Supermarktprodukte unter die Lupe und verfolgt ihre Herkunft – oft mit überraschend lückenhaften Spuren. Eine Recherchereise führt zudem in ein afrikanisches Produktionsland, wo ein Eigenmarkenprodukt hergestellt wird, und stellt Fragen zu Bio- und Fair-Standards vor Ort. Der Film zeigt auch, warum Eigenmarken günstiger sind als Markenprodukte – und wie Supermarktketten ihre Marktmacht weiter ausbauen. Bildquelle: ORF/SCHNITTSTELLE

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Susi checkt: Die Eigenmarken der Supermärkte
ORF III

Susi checkt: Die Eigenmarken der Supermärkte

Alle 1 Staffeln und Folgen