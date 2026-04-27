Staffel 1Folge 1vom 27.04.2026
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Susi checkt: Die Eigenmarken der Supermärkte
Folge 1: Susi checkt: Die Eigenmarken der Supermärkte
43 Min.Folge vom 27.04.2026
Eigenmarken wie "Billa Bio", "Natur pur" oder "Clever" sind für viele längst fixer Bestandteil des täglichen Einkaufs. Doch was steckt wirklich dahinter? Die Doku nimmt Supermarktprodukte unter die Lupe und verfolgt ihre Herkunft – oft mit überraschend lückenhaften Spuren. Eine Recherchereise führt zudem in ein afrikanisches Produktionsland, wo ein Eigenmarkenprodukt hergestellt wird, und stellt Fragen zu Bio- und Fair-Standards vor Ort. Der Film zeigt auch, warum Eigenmarken günstiger sind als Markenprodukte – und wie Supermarktketten ihre Marktmacht weiter ausbauen. Bildquelle: ORF/SCHNITTSTELLE
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