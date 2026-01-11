Susi checkt: Teurer in Österreich?Jetzt kostenlos streamen
Susi checkt: Teurer in Österreich?
Folge 1: Susi checkt: Teurer in Österreich?
Die Wogen um den sogenannten „Österreich-Aufschlag“ großer Handelsketten sind in den letzten Monaten hochgegangen. Warum, so fragt sich die Konsumentin und der Konsument, zahlen wir für dasselbe Produkt mehr, nur weil es in Österreich ausgeliefert wird und nicht beispielsweise in Deutschland. Susi Preissl macht in dieser Themenmontag-Neuproduktion den Check: Sie fährt nach Braunau am Inn und nach Simbach am Inn, jeweils eine österreichische und eine deutsche Grenzstadt, die nur wenige Kilometer auseinander liegen. Beim Einkauf drüben wie herüben macht sie den Preisvergleich für idente Produkte und fragt, was die Ursachen für diese Preisungleichheit sind und wie sie sich beheben ließen. Bildquelle: ORF/Bernhard Werany
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick