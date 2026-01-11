Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Susi checkt: Teurer in Österreich?

Susi checkt: Teurer in Österreich?

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 11.01.2026
Susi checkt: Teurer in Österreich?

Susi checkt: Teurer in Österreich?Jetzt kostenlos streamen

Susi checkt: Teurer in Österreich?

Folge 1: Susi checkt: Teurer in Österreich?

43 Min.Folge vom 11.01.2026

Die Wogen um den sogenannten „Österreich-Aufschlag“ großer Handelsketten sind in den letzten Monaten hochgegangen. Warum, so fragt sich die Konsumentin und der Konsument, zahlen wir für dasselbe Produkt mehr, nur weil es in Österreich ausgeliefert wird und nicht beispielsweise in Deutschland. Susi Preissl macht in dieser Themenmontag-Neuproduktion den Check: Sie fährt nach Braunau am Inn und nach Simbach am Inn, jeweils eine österreichische und eine deutsche Grenzstadt, die nur wenige Kilometer auseinander liegen. Beim Einkauf drüben wie herüben macht sie den Preisvergleich für idente Produkte und fragt, was die Ursachen für diese Preisungleichheit sind und wie sie sich beheben ließen. Bildquelle: ORF/Bernhard Werany

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Susi checkt: Teurer in Österreich?
ORF III
Susi checkt: Teurer in Österreich?

Susi checkt: Teurer in Österreich?

Alle 1 Staffeln und Folgen