Sweet and Easy - Enie backt
Folge 9: Love is in the Cake!
25 Min.Ab 6
Bei Enie van de Meiklokjes wird es heute romantisch. Sie backt feurige Eclaires mit einer fantastischen Chili-Schoko-Creme. Enies Lebkuchenherz ist nicht nur für frisch Verliebte ein Genuss. Gemeinsam mit der Hamburgerin Betty Schliephake-Burchardt - der Torten-Tunerin schlechthin - backt Enie eine imposante, aber ganz easy gemachte Hochzeitstorte aus Cupcakes.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen