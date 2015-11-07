Sweet and Easy - Enie backt
Folge 10: Ganz schnell gemacht
25 Min.Folge vom 07.11.2015Ab 6
Enie van de Meiklokjes schaltet diesmal den Turbo ein, denn bei ihr heißt es heute: "Ganz schnell gemacht". Der perfekte Snack für zwischendurch ist Enies gebackenes Ei im Brötchen. Ihr Turbo-Quark-Soufflé ist ratzfatz fertig und kommt mit nur sechs Zutaten aus. Richtig Gas gibt auch Enies Gast Christian Hümbs aus Hamburg. Der Patissier des Jahres 2014 macht mit ihr seinen superschnellen Heidelbeerkuchen mit Vanillecreme.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen