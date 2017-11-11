Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 2: Fancy Fast Food
24 Min.Folge vom 11.11.2017Ab 6
Wenn's mal wieder wirklich schnell gehen muss, ist Fast Food eine gute Lösung. Um die Nachfrage am Laufen zu halten, erfinden die Streetfood-Händler immer wieder neue und kreative Fast-Food-Ideen, die auch noch unfassbar gut schmecken. Welche Trends es gibt, wie ihr Fastfood gesund genießen und die Rezepte easy nachmachen könnt, zeigt euch Enie heute unter dem Motto "Fancy Fastfood".
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx