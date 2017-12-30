Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 10: Beauty-Food
24 Min.Folge vom 30.12.2017Ab 6
Essen, das uns glücklich und auch noch schön macht! Was kann es Besseres geben? Gerade Trend: goldene Milch. Enie weiht euch ein in das Geheimnis der Kurkuma-Wurzel und zeigt tolle Rezepte für Avocado-Gerichte und leckere Energie-Balls. Außerdem erfahrt ihr alles rund um die Kokosblüte als Zuckerersatz.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
