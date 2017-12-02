Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Veggie schlemmen

sixxStaffel 2Folge 5vom 02.12.2017
Veggie schlemmen

Veggie schlemmenJetzt kostenlos streamen

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 5: Veggie schlemmen

23 Min.Folge vom 02.12.2017Ab 6

"Vegetarisch genießen" - Enie hat viele tolle Rezepte und ausgefallene Gemüsesorten als Fleischersatz im Gepäck. Außerdem gibt's Tipps und Tricks, wie man ganz einfach Obst vom Strunk trennt und einen leckeren Frühstücks-Smoothie für den perfekten Start in den Tag zubereitet.

Sweet & Easy - Das Foodmagazin
sixx
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

