sixx Staffel 2 Folge 4 vom 25.11.2017
23 Min. Folge vom 25.11.2017 Ab 6

Es gibt Lebensmittel, die sind einfach Kult. Zum Beispiel Zuckerwatte, Nutella oder Ahoi-Brause. Woher kommen diese kultigen Leckerbissen kommen und wie wurden sie zum Kult? Außerdem erfahrt ihr von Enie, wie ihr den Kindheits-Klassiker, das Ü-Ei, ganz einfach aufpeppen und Brause selber zaubern könnt.

sixx
