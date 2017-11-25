Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 4: Kult-Essen
23 Min.Folge vom 25.11.2017Ab 6
Es gibt Lebensmittel, die sind einfach Kult. Zum Beispiel Zuckerwatte, Nutella oder Ahoi-Brause. Woher kommen diese kultigen Leckerbissen kommen und wie wurden sie zum Kult? Außerdem erfahrt ihr von Enie, wie ihr den Kindheits-Klassiker, das Ü-Ei, ganz einfach aufpeppen und Brause selber zaubern könnt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx