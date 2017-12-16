Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 7: Funny Food
24 Min.Folge vom 16.12.2017Ab 6
Heute geht's um Essen, das uns zum Schmunzeln bringt und gute Laune macht. "Funny Food" dominiert gerade das Netz, deshalb testet Enie, wie glibbrig der Raindrop-Cake wirklich ist und wie man Früchte so richtig zum Sprudeln und Kribbeln bringt. Außerdem hat Enie witzige Ideen für die Lunch-Box, die in der Mittagspause für gute Lacher sorgen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
6
