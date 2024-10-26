Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 8: Hörnchen-Hype
24 Min.Folge vom 26.10.2024Ab 6
Was gibt es Besseres als ein knuspriges Croissant, das frischgebacken aus dem Ofen kommt? Auf der Suche nach den angesagtesten Blätterteig Kreationen, begibt sich Enie in die Backstuben innovativer Konditoren und spürt dabei den Hörnchen Hype auf. Ob in der XXL-Variante oder knallig bunt - das Croissant ist heute unser Star!
