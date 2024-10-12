Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 6: In Omas Küche
24 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 6
Wenn Liebe durch den Magen geht, dann trifft das auf Oma-Liebe noch mal mehr zu! Omas kennen die besten Rezepte und bei ihnen gibt es immer etwas zu naschen. Enie zeigt einen Ort, wo man noch echt authentischen Oma-Kuchen finden kann, und testet längst vergessene Retro-Rezepte.
