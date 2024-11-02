Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 9: Die tolle Knolle
22 Min.Folge vom 02.11.2024Ab 6
Heute geht es um die schwer unterschätzte Lieblingsbeilage der Deutschen und was alles in ihr steckt! Nicht nur lassen sich abwechslungsreiche und raffinierte Hauptgerichte mit der Kartoffel zaubern - auch als Nachtisch macht sie eine richtig gute Figur.
