Vier-Gänge-WeihnachtsmenüJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 8: Vier-Gänge-Weihnachtsmenü
47 Min.Folge vom 09.12.2023Ab 6
Weihnachten steht vor der Tür und Enie van de Meiklokjes hat ein Vier-Gänge-Menü vorbereitet. Als Starter gibt es einen essbaren Weihnachtsbaum aus würzi ggefülltem Hefeteig. Den klassischen Käsekuchen peppt die Meisterbäckerin mit einem Spekulatiusboden und frisch-fruchtigem Granatapfel-Guss auf und verwandelt einen Gugelhupf in einen Cartoon Cake. Am Ende bereiten sixx-Moderatorin Paula Lambert und Enie einen vegetarischen Festtagsbraten zu.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen