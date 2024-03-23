Aufgeblasen! Hefe in vielen VariantenJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 9: Aufgeblasen! Hefe in vielen Varianten
47 Min.Folge vom 23.03.2024Ab 6
Heute kombiniert Enie van de Meiklokjes Hefeteig-Rezepte aus aller Welt. Dabei entstehen neue und leckere Gerichte für jeden Geschmack. Inspiriert von Indien und Italien entsteht eine köstliche Naan-Pizza. Zum Naschen bereitet die Meisterbäckerin norwegisches Skolebrod mit Vanillefüllung und Moltebeeren und einen osteuropäischen Hefezopf mit Beeren zu. Konditor Christian Hümbs leistet der Moderatorin Gesellschaft und gemeinsam backen sie holländische Stroopwafels.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen