Schokoladenträume aus Mallorca

sixxStaffel 2Folge 6vom 13.05.2023
Folge 6: Schokoladenträume aus Mallorca

27 Min.Folge vom 13.05.2023Ab 6

Sabrina Nickel reist nach Mallorca und trifft in der Hauptstadt Palma den deutschen Schokolatier Tino Wolter. Er kreiert dort seit über zehn Jahren nachhaltige Schokoladeträume auf höchstem Geschmacksniveau mit überwiegend regionalen Zutaten. Darüber hinaus probiert die Moderatorin den Verkaufsschlager Ensaïmada und viele weitere Leckereien der spanischen Insel.

sixx
