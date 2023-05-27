Kleine feine Cupcakes aus der HauptstadtJetzt kostenlos streamen
Sweet & Easy - on Tour
Folge 8: Kleine feine Cupcakes aus der Hauptstadt
27 Min.Folge vom 27.05.2023Ab 6
Im großen Berlin hat Sabrina Nickel ein Rezept für kleine feine Cupcakes entdeckt. Diese gibt es in vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Außerdem zeigt die Moderatorin, dass Berlin auch geschmacklich die kosmopolitischste Stadt Deutschlands ist: Von Döner und Currywurst, bis hin zu halbem Hummer to go und einem Streetfood-Festival in einer altehrwürdigen Markthalle, ist alles dabei.
Sweet & Easy - on Tour
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx