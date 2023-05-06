Schwarzwälder Himbeertorte aus MailandJetzt kostenlos streamen
Sweet & Easy - on Tour
Folge 5: Schwarzwälder Himbeertorte aus Mailand
25 Min.Folge vom 06.05.2023Ab 6
Sabrina Nickel reist in die Modehochburg Mailand und trifft den deutschen Spitzenkonditor und Social Media Star Ernst Knam. Gemeinsam backen die beiden einen Schokoladen-Himbeer-Traum, der sehr an eine Schwarzwälder-Kirsch-Torte erinnert. Zusätzlich erkundet die Moderatorin den italienischen Morgen und testet verschiedene nordische Gebäckspezialitäten auf Sterneniveau. Der Abend gehört der traditionellen Küche, die allerdings modern interpretiert wird.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx