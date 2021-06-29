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Sweet Home Chicago

Auf eigene Faust

HGTVFolge vom 29.06.2021
Auf eigene Faust

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Sweet Home Chicago

Folge vom 29.06.2021: Auf eigene Faust

42 Min.Folge vom 29.06.2021

Alison Victoria und Donovan betreuen viele Objekte gleichzeitig. Doch sie stehen vor einem Problem: Solange eins ihrer größten Projekte, das „Wood“-Haus, nicht abgeschlossen wird, bekommen sie von der Bank keinen neuen Kredit mehr. Da sich der Umbau des Hauses verzögerte, schossen auch die Kosten in die Höhe. Die Immobilien-Profis müssen das Anwesen so gestalten, dass sie mindestens zwei Millionen Dollar dafür bekommen. Alison plant ein Heimkino, einen Weinkeller, eine außergewöhnliche Fassade in Schwarz mit einer Tür aus Messing und einen offenen Raum mit Salon, Essbereich, Küche und Wohnbereich. Viel Arbeit wartet auf die beiden - doch damit rückt das Haus in die Zwei-Millionen-Liga vor.

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