Sweet Home Chicago
Folge vom 19.06.2025: Umbau im Turbogang
44 Min.Folge vom 19.06.2025
Alison übernimmt einen Umbau unter Zeitdruck – der erste Stock eines Hauses soll für eine Kundin neugestaltet werden, die ihre ursprüngliche Vision verloren hat. Der Fokus liegt auf Funktionalität und Kontrasten, doch die Herausforderungen häufen sich. Während Alison kreative Lösungen entwickelt, überlegt sie, ob es Zeit für einen Neustart in der Immobilienwelt ist.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.