Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Mega vs. Mini

Staffel 3Folge 8vom 28.07.2018
Folge 8: Mega vs. Mini

24 Min.Folge vom 28.07.2018Ab 12

Gigantische Kreationen zum Staunen und winzig kleine Leckerbissen zum Snacken: Enie van de Meiklokjes stellt extravagante Riesen-Hochzeitstorten in Indonesien und überdimensionale XXL-Burger in den USA vor. "Mini statt mega" ist das Motto hingegen in Japan. Enie zeigt die verrücktesten Miniatur-Food Kreationen aus Fernost und verrät, wie man leckere Snacks im XXS-Format für eure nächste Party zaubert.

