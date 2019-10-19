Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 5: Breakfast Club
24 Min.Folge vom 19.10.2019Ab 6
Das Frühstück gilt als die wichtigste Mahlzeit des Tages. Enie van de Meiklokjes zeigt, wie man mit leckeren Kreationen den Morgen versüßt. Neben alten Klassikern wie Haferbrei und Brötchen tischt sie auch neue Frühstücksideen aus aller Welt auf. Dabei stößt sie auf die ein oder andere Überraschung.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx