taff

Rio de Janeiro - Welthauptstadt der Bikinis

ProSieben Folge vom 11.02.2026
Rio de Janeiro - Welthauptstadt der Bikinis

Rio de Janeiro - Welthauptstadt der BikinisJetzt kostenlos streamen

taff

Folge vom 11.02.2026: Rio de Janeiro - Welthauptstadt der Bikinis

22 Min. Ab 12

Rio de Janeiro, die Stadt am Zuckerhut, bietet 270 Kilometer Strand und gefühlt jeden Tag Sonne. Kein Wunder, dass hier bahnbrechende Bademode-Erfindungen gemacht wurden. Im Video siehst du die Geschichte der wichtigsten und einflussreichsten Bikini-Designer.

