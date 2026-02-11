Rio de Janeiro - Welthauptstadt der BikinisJetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 11.02.2026: Rio de Janeiro - Welthauptstadt der Bikinis
22 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Rio de Janeiro, die Stadt am Zuckerhut, bietet 270 Kilometer Strand und gefühlt jeden Tag Sonne. Kein Wunder, dass hier bahnbrechende Bademode-Erfindungen gemacht wurden. Im Video siehst du die Geschichte der wichtigsten und einflussreichsten Bikini-Designer.
