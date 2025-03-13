Kokain: Deutschlands neue VolksdrogeJetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 13.03.2025: Kokain: Deutschlands neue Volksdroge
18 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Kokain ist die neue deutsche Volksdroge. Konsumiert wird die Party-Droge in allen Gesellschaftsschichten und Altersgruppen. Die Konsum-Zahlen sind alarmierend. In dieser Reportage sprechen wir mit Experten und ehemaligen Abhängigen.
