taff

Kokain: Deutschlands neue Volksdroge

ProSieben
Folge vom 13.03.2025
Kokain: Deutschlands neue Volksdroge

Kokain: Deutschlands neue VolksdrogeJetzt kostenlos streamen

taff

Folge vom 13.03.2025: Kokain: Deutschlands neue Volksdroge

18 Min.
Ab 12

Kokain ist die neue deutsche Volksdroge. Konsumiert wird die Party-Droge in allen Gesellschaftsschichten und Altersgruppen. Die Konsum-Zahlen sind alarmierend. In dieser Reportage sprechen wir mit Experten und ehemaligen Abhängigen.

