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Tal der Flut und des Feuers

Sehnsucht nach Regen

Blue AntStaffel 1Folge 3vom 15.03.2026
Sehnsucht nach Regen

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Tal der Flut und des Feuers

Folge 3: Sehnsucht nach Regen

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die saisonalen Veränderungen des Luangwa-Tals in Sambia sind außergewöhnlich und stellen für die dort lebenden Tiere eine besondere Herausforderung dar. Starke Regenfälle verwandeln den Luangwa von einem niedrigen Fluss in eine reißende Wasserstraße, gefolgt von einer anhaltenden Dürre, die von den Raubtieren zur Jagd am Wasserlauf ausgenutzt wird.

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