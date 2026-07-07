Talk?Now! Events
Folge 1: Cologne Pride 2026
Die diesjährige CSD-Demonstration am 05.07.2026 stand erneut unter dem Motto der Vielfalt und Toleranz. Als einziger TV-Partner hat Talk?Now! die Demo ganze 5 Stunden in Zusammenarbeit mit dem Cologne Pride e.V. live übertragen! Unsere Kommentator:innen sind direkt an der Strecke der Demo und berichten fundiert über alle Wagen, Gruppen und politischen Botschaften. Darüber hinaus sind unsere Aussenreporter auf den Umzugswagen und liefern so exklusive Eindrücke jenseits der Kommentarkabine. Aus dem Talk?Now! Network sind Meryl Deep (Meryl Deep Talk), Babo (MGMB) und Mitch Gajda (Dachboden Revue) vor Ort sowie Miss Ivanka T (Gschichtn aus der Schwulenbar) im Einsatz! Fünf Stunden Demo, Party und Menschenrechte in einer einzigartigen Show - als wäre man selbst live vor Ort!
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