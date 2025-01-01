Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

USA

Kabel EinsStaffel 1Folge 2
USA

USAJetzt kostenlos streamen

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Folge 2: USA

87 Min.

Das Talent des Ostfriesen Tamme Hanken ist vom Aussterben bedroht und er gefragt wie nie - deshalb geht er auf große Tour! Bei seiner Reise durch Kalifornien macht er Station im noblen Beverly Hills, wo er die Hunde der Reichen und Schönen behandelt. In einer Tierauffangstation in der Wüste trifft Tamme Hanken auf eine seltene Kreuzung aus Esel und Zebra. Und im Pazifischen Ozean begibt er sich mit seinem neuen Assistenten auf die Suche nach Delfinen und Walen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Kabel Eins
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Alle 2 Staffeln und Folgen