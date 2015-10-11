Tamme Hanken in ThüringenJetzt kostenlos streamen
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 7: Tamme Hanken in Thüringen
88 Min.Folge vom 11.10.2015Ab 6
Der Ostfriese Tamme Hanken wird auch Knochenbrecher genannt. Der "Tierchiropraktiker" erfühlt mit seinen Riesenpranken eingeklemmte Nerven und renkt sie mit vollem Körpereinsatz selbst beim größten Bullen wieder ein. Sein Ruf eilt ihm voraus - diesmal geht es nach Thüringen. Dort warten Pferdehalter auf den großen Ostfriesen. Mit im Gepäck hat Tamme diesmal seinen neuen Lehrling Fabian. Der gelernte Sattler will das Handwerk des Einrenkens von der Pike auf lernen. Bildrechte: Kabel Eins/Philipp, Günther.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins