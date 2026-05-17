Tandem Talk mit Julian le Play
Folge 2: Mathea
17 Min.Folge vom 17.05.2026
Zu Gast ist Mathea, eine der erfolgreichsten Pop Künstlerinnen des Landes, bekannt für klare Texte, persönliche Haltung und konsequente künstlerische Selbstbestimmung.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Tandem Talk mit Julian le Play
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Musik, Talk
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 4: 2026
Enthält Produktplatzierungen