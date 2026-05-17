Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tandem Talk mit Julian le Play

Mathea

Joyn ATStaffel 4Folge 2vom 17.05.2026
Mathea

MatheaJetzt kostenlos streamen

Tandem Talk mit Julian le Play

Folge 2: Mathea

17 Min.Folge vom 17.05.2026

Zu Gast ist Mathea, eine der erfolgreichsten Pop Künstlerinnen des Landes, bekannt für klare Texte, persönliche Haltung und konsequente künstlerische Selbstbestimmung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Tandem Talk mit Julian le Play
Joyn AT
Tandem Talk mit Julian le Play

Tandem Talk mit Julian le Play

Alle 2 Staffeln und Folgen