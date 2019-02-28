Staffel 01 Folge 02: Tara - mit Hirn, Charme und Melonen vom 28.02.2019Jetzt kostenlos streamen
Tara - mit Hirn, Charme und Melonen
Folge 2: Staffel 01 Folge 02: Tara - mit Hirn, Charme und Melonen vom 28.02.2019
Maxim zeigt wenig Begeisterung darüber, dass Tara und Cat zu seiner Geschäftsreise nach Barcelona mitgekommen sind. Schnell sind die Wogen jedoch wieder geglättet und die beiden gönnen sich ein Schaumbad. Wäre da nicht die arme Cat, die sich mit Wodka vor der Suite die Zeit alleine vertreiben muss. Back to Business: Während Maxim zu einem geschäftlichen Termin eilt, haben Tara und Cat ein Fotoshooting mit den Kleidern aus der Kollektion. Doch leider sind davon nur zwei Stück übriggeblieben, nachdem sie ihren Koffer verloren hat. Der aufstrebende Fashion-Fotograf Kevin ist allerdings sehr sonderbar, stellen Tara und Cat beim Shooting am Strand fest. Was sie wohl sonst noch in Barcelona erleben?
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