Tara & Moni - St. Tropez, Oida!
Folge 3: Episode 3
71 Min.Ab 12
Karim lädt die Wienerinnen Tara und Moni in ein Nobellokal ein, das an Exklusivität kaum zu überbieten ist. Besonders Moni erhofft sich Chancen bei dem schwerreichen Immobilienmakler und geizt nicht mit ihren weiblichen Reizen. Im Anschluss nimmt der Millionär die beiden Mädels mit in eine VIP-Lounge, in der erst kürzlich Popsängerin Rihanna zu Gast war. Hier wird sich zeigen, ob Karim Monis Charme wiederstehen kann.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV Privat TV GmbH & Co KG