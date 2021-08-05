Tara & Moni - St. Tropez, Oida!
Folge 1: Episode 1
70 Min.Folge vom 05.08.2021Ab 12
Edeldiscos, unsagbar teurer Champagner, first class ... So soll das künftige Leben der beiden Wienerinnen Tara und Moni bald aussehen. Ihre Bekannte Nikki hat das alles bereits. Sie verkauft Immobilien in Monaco und St. Tropez und ist längst in der Welt der Reichen angekommen. Tara und Moni beschließen, Nikki in der Luxusstadt zu besuchen und sich dort einen reichen Mann zu angeln. Ihre erste Station: Monaco.
