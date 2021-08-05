Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 1vom 05.08.2021
70 Min.Folge vom 05.08.2021Ab 12

Edeldiscos, unsagbar teurer Champagner, first class ... So soll das künftige Leben der beiden Wienerinnen Tara und Moni bald aussehen. Ihre Bekannte Nikki hat das alles bereits. Sie verkauft Immobilien in Monaco und St. Tropez und ist längst in der Welt der Reichen angekommen. Tara und Moni beschließen, Nikki in der Luxusstadt zu besuchen und sich dort einen reichen Mann zu angeln. Ihre erste Station: Monaco.

