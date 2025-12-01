Makeover mit ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
Tara & Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen
Folge 6: Makeover mit Überraschung
48 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
In Stuttgart überraschen Tara und Dennis Mama Daniela mit Spaghetti. Zurück in Wien plant Tara ein Wohnzimmer-Upgrade, während Dennis von einem Bierkühlschrank träumt – den er schließlich bekommt. Hasskommentare belasten das Paar, sie holen rechtlichen Rat. Dennis bekommt ein neues Styling und bereitet ein Liebesgeständnis vor. Bei der „Forsthaus Rampensau“-Premiere kippt die Stimmung – ob der Abend noch ein Happy End bringt?
