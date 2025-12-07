Tatort: Die Erfindung des RadesJetzt kostenlos streamen
Bei der Präsentation einer vermeintliche Sensation sorgt eine Kühltruhe für Entsetzen – darin liegt ein Toter. Die Ermittler Thiel und Boerne stoßen auf ein Geflecht aus Familienintrigen, in dem jeder ein Motiv hat. Inhalt: "Die Erfindung des Rades" lockt zum Event eines traditionsreichen Fahrradunternehmens. Doch die Präsentation wird in Münster zum „Tatort“, wenn die vermeintliche Sensation auf zwei Rädern sich als Kühltruhe mit darin befindlichem Familienmitglied des Generationenbetriebs entpuppt. Bei ihren Ermittlungen stellen Axel Prahl und Jan Josef Liefers fest, dass bei einigen Verwandten des Opfers ein Mordmotiv zu finden ist. Besetzung: Axel Prahl (Frank Thiel) Jan Josef Liefers (Karl Friedrich Boerne) Björn Meyer (Mirko Schrader) ChrisTine Urspruch (Silke Haller) Mechthild Großmann (Wilhemine Klemm) Claus Dieter Clausnitzer (Vadder Thiel) Hannes Hellmann (Kurt Hobrecht Senior) Franz Hartwig (Konstantin Hobrecht) Karolina Lodyga (Klara Hobrecht) Simon Steinhorst (Kurt Hobrecht Junior) Oona von Maydell (Maria Hobrecht) Heinrich Giskes (Albert Hobrecht) Regie: Till Franzen Drehbuch: Thorsten Wettcke Bildquelle: ORF/WDR/Frank Dicks