Joko, Smudo, Sido & Klaas

ProSiebenStaffel 2Folge 2
Folge 2: Joko, Smudo, Sido & Klaas

195 Min.Ab 12

Wird Rapper Sido für seinen Fan abheben? In "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" kämpft der Berliner mit und für seinen Fan gegen prominente Kontrahenten. Neben Sido spielen Rap-Legende Smudo und das Moderations-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in "TEAMWORK" für jeweils einen ihrer Fans um den Hauptgewinn des Abends in Höhe von 100.000 Euro. Sidos Kampfansage an seine Gegner: "Ich werde alle rasieren!"

ProSieben
