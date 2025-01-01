TEAMWORK - Spiel mit deinem Star
Folge 2: Joko, Smudo, Sido & Klaas
195 Min.Ab 12
Wird Rapper Sido für seinen Fan abheben? In "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" kämpft der Berliner mit und für seinen Fan gegen prominente Kontrahenten. Neben Sido spielen Rap-Legende Smudo und das Moderations-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in "TEAMWORK" für jeweils einen ihrer Fans um den Hauptgewinn des Abends in Höhe von 100.000 Euro. Sidos Kampfansage an seine Gegner: "Ich werde alle rasieren!"
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben