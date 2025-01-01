Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jetzt geben die Stars wieder alles für ihre Fans: Moderatorin Jeannine Michaelsen lässt in "TEAMWORK" Joko Winterscheidt, Lena Gercke, Stefan Kretzschmar und Klaas Heufer-Umlauf für jeweils einen ihrer Fans um den Hauptgewinn von 100.000 Euro spielen. Das Besondere: Alle Entscheidungen trifft der Fan. Kann er das Können seines Stars gut einschätzen und einsetzen? Geht er volles Risiko? Oder zieht er mit Köpfchen und Bedacht ins Finale ein?

