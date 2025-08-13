Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teen Mom

Spielregeln einhalten

MTVStaffel 4Folge 9
Spielregeln einhalten

Folge 9: Spielregeln einhalten

42 Min.Ab 12

Von "16 and Pregnant" zu "Teen Mom": Farrah, Maci, Amber und Catelynn stellen sich den Herausforderungen der ersten Jahre als Mutter. Die Serie zeigt den Balanceakt zwischen Mutterschaft, Beziehungen, Finanzen und dem Schulabschluss.

