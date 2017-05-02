Teenager werden Mütter Staffel 11 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 3: Teenager werden Mütter Staffel 11 Folge 3
Marcell und Kerstin haben den Weg in die Privatklinik Graz Ragnitz als Streithähne beschritten und auch kurz vor der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes das Kriegsbeil nicht begraben. Deswegen spazierte Marcell auch erstmal zum Zigarettenautomaten, als Kerstin in den OP geschoben wurde. Er kann ja nachkommen, der 18-Jährige hat bei seinem dritten Kind bereits Routine. Doch ganz so cool nimmt er es dann doch nicht. Als er seine kleine Tochter Lucia Paloma Vivien erstmals im Arm hält, verliert er beinahe das Bewusstsein und erleidet einen Zusammenbruch. Gut, dass ihn die Ärzte vor Ort gleich behandeln … Der 14-jährigen Jasmin reicht es. Sie hat sich von Dominik getrennt. Er hat sie angelogen und anderen Frauen per SMS die Liebe gestanden. Sogar mit einer ihrer Freundinnen hat er hinterrücks geschrieben und sich außerdem kaum um das gemeinsame Kind gekümmert: "Es gibt genug andere Weiber, die denken wie er. Dann soll er zu denen gehen", meint sie entschlossen. Auch Victoria reißt der Geduldsfaden. Freund Andi nimmt wie auch in der letzten Staffel alles auf die leichte Schulter und versucht sich aus der Verantwortung zu ziehen. Auch er kümmert sich kaum um seine Tochter. Als dann Victoria auch noch merkt, dass er seinen Verlobungsring nicht trägt, schmeißt auch sie ihren weg und meint: "Ups, verloren". In Graz geht es bei der 17-jährigen Jungmutter Eileen und ihrer kleinen Familie vergleichsweise kitschig zu. Sie und Kindesvater Alex wollen bald heiraten und dafür werden liebevoll die Einladungen gebastelt. Und auch bei Edith und Maurice kehrt fast der Alltag ein. Sie sind endlich in eine eigene Wohnung gezogen. Das Leben in der WG, meint sie, hat nämlich mehr einem "kurz vor Mord und Totschlag" geglichen.
