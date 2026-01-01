Teenager werden Mütter
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Teenager werden Mütter
Diese Doku-Soap ist dabei, wenn Kinder Kinder kriegen. Altbekannte und neue junge Mütter nehmen uns mit in ihren turbulenten Alltag zwischen Baby, Beziehungsstress und Liebesglück.
Zwischen Babyglück und Beziehungsstress
In der Erfolgs-Doku-Soap "Teenager werden Mütter" seid ihr dabei, wenn Kinder Kinder kriegen. Altbekannte und neue junge Mütter nehmen uns mit in ihren turbulenten Alltag zwischen Baby, Beziehungsstress und Liebesglück.
Einblicke in das Leben junger Mütter jetzt kostenlos auf JOYN
Die österreichische Doku-Soap „Teenager werden Mütter“ begleitet junge Mütter im Alter von 12 bis 18 Jahren, die entweder gerade schwanger sind oder bereits Mütter geworden sind. Sie zeigt einen realistischen Einblick in die Herausforderungen und Freuden, die mit einer frühen Mutterschaft verbunden sind, und beleuchtet alle Phasen – von der Schwangerschaft über die Geburt bis hin zur Kindererziehung.
Reality TV mit viel Emotionen, Drama und Spannung
Die Erstausstrahlung lief in Österreich im Jänner 2009 und bewegt Reality-TV-Fans seit 20 Staffeln. Auch in dieser Staffel werden Emotionen und Drama nicht zu kurz kommen. Fans von Reality-TV und Trash-TV werden auch in dieser Staffel definitiv auf ihre Kosten kommen.
Teenager werden Mütter – vergangene Staffeln kostenlos auf JOYN streamen
Du willst noch mehr Emotionen, Kinder und Drama? JOYN hat’s drauf – egal ob im Livestream oder zum Nachsehen in der Mediathek. Hier ist für jeden Fan das Richtige dabei. Alle bisherigen 20 Staffeln findest du kostenlos auf JOYN.
Kennst du außerdem schon die neuen Folgen von „Match in Paradise“, „Forsthaus Rampensau“ oder „Der Familiencoach“?