In der letzten Folge der 3. Staffel stehen die Pärchen Yvonne und Patrick sowie Jacqueline und Dominik im Mittelpunkt. Während erstere nicht mehr miteinander können, seitdem sich bewahrheitet hat, dass Patrick nicht der Vater von Yvonnes Baby ist, plant Dominik seine Jacqueline mit etwas ganz Besonderem zu überraschen. Er stellt die Frage aller Fragen. Yvonne hat bereits mit 14 einmal abgetrieben und wurde mit 16 wieder schwanger. In der vorletzten Folge hat sie ihr Baby zur Welt gebracht, dass aufgrund ihrer Nikotinsucht nicht nur 5 Wochen zu früh kam, sondern auch körperlich unterentwickelt war. Nun darf sie ihr Baby Lena mit nach Hause nehmen. Wie wird sie mit der ungewohnten Situation zurechtkommen? Ihr Freund Patrick, der eigentlich davon ausging der Vater des Babys zu sein, ist seit dem Vaterschaftstest am Boden zerstört. Er geht daher auf Aufriss, um sich abzulenken. Doch wen trifft er? Yvonne, die sich mit Freundinnen den Abend im Prater vertreibt. Ein Riesen-Krach ist die Folge … Die 17-jährige Jacqueline bringt dieses Mal einen gesunden Sohn zur Welt. Mutter und Kind sind wohlauf, der Kindsvater Dominik überglücklich. Unmittelbar nach der Geburt hält Dominik um die Hand seiner geliebten Jacqueline an. Wird sie Ja sagen, oder kalte Füße bekommen?
