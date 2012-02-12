Teenager werden Mütter - Staffel 5 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 5: Teenager werden Mütter - Staffel 5 Folge 5
Die 15-jährige Ani muss sich entscheiden, wen sie bei der Geburt ihres Kindes dabei haben will, denn im Kreissaal ist nur eine Begleitperson erlaubt. Soll ihr lieber ihre Mutter, oder doch der Kindsvater Todor, der sich aber während der Schwangerschaft nicht wirklich um sie gekümmert hat, beistehen? Todor ist letzte Folge überraschend aufgetaucht und möchte jetzt Anis Hand halten. Die 17-jährige Nancy aus Linz ist mit Zwillingen schwanger, weshalb sie von ihrem eigenen Vater verstoßen wurde. Doch auch mit Kindesvater Ronald hat sie momentan Stress, denn er will das Rauchen in ihrer Gegenwart einfach nicht lassen. Nach einem Streit zeigt sich der coole Rapper jetzt jedoch einsichtig und bereitet gemeinsam mit einem Kumpel eine coole Überraschung vor, die Nancy sogar zu Tränen rührt. Die 17-jährige Jungmutter Elli hat ihr Kind bereits, doch so wie es aussieht keinen Mann bzw. Verlobten mehr. Denn Patrick, der Vater ihres kleinen Goldschatzes Luca, hat sie auf Grund ihrer mangelnden Haushaltsfähigkeiten verlassen. Um ihm zu beweisen, dass sie auch anders kann, hat sie zuletzt sogar Nachhilfestunden bei ihrer Mutter genommen. Doch reichen ein paar Trainingseinheiten in Sachen Kochen und Putzen, um ihren Verlobten zurückzugewinnen oder ist die Beziehung mit Patrick ein für alle Mal vorbei? Neben der frischgebackenen Jungmutter Tamara, die vergeblich nach einer optischen Ähnlichkeit zwischen ihrem Baby und ihrem Ex-Freund und Kindesvater Franky sucht, gibt es in dieser Folge auch ein Wiedersehen mit Jungmutter Rada. Zu Gabriel, dem Vater ihres Kindes, hat sie bewusst keinen Kontakt, da er immer wieder untertaucht und Rada ihrem Sohn einen Vater ersparen will, auf den er sich nicht verlassen kann. Und es gibt ein Wiedersehen mit Yvonne und Patrick. Patrick möchte Yvonne einen ganz besonders romantischen Tag verbringen. Natürlich denkt Patrick -der Womanizer - dabei nur an das eine. Ob Yvonne sich wieder auf ihn einlässt?
