Teenager werden Mütter Staffel 8 Folge 4
Teenager werden Mütter
Folge 4: Teenager werden Mütter Staffel 8 Folge 4
Im Grazer Sanatorium St. Leonhard wartet die völlig erschöpfte 17-jährige Nina bereits seit Stunden auf die ersehnte Geburt ihrer kleinen Tochter. Nur noch ein paar Presswehen – und die vergangenen dramatischen Momente verwandeln sich zum schönsten Ereignis ihres Lebens. Die Jungmutter und der völlig überwältigte Kindsvater Gabriel können ihr Glück gar nicht fassen. Neu mit dabei ist die gerade mal 17-jährige Kristin, die von ihrem Freund Matthias in der 33. Woche schwanger ist. Die Teenager-Mum in spe lebt mit ihren Eltern, ihren beiden Brüdern und dem 23-jährigen Kindesvater auf einem alten Bauernhof im steirischen Feldbach. Trotz liebevollem Umgang, wird Kristins Schwangerschaft von einer Hirnvenenthrombose überschattet – zweimal täglich erhält Kristin eine Spritze. Hält die junge Liebe dieser Belastung stand? Tatkräftige Unterstützung bekommt die pubertierende, 16-jährige Jungmama Sabrina von ihrer Hebamme Hanne. Sie versucht bei einem Hausbesuch die Ursachen für Sabrinas fehlende Bindung zu ihrer drei Monate alten Tochter Isabella Marie herauszufinden. Wird die unerfahrene, rebellische Jungmutter die Ratschläge ihrer Hebamme annehmen und in die Tat umsetzen? Bei den Jungeltern Sandra und Dominik überschatten tägliche Diskussionen über die lästige Raucherei die Beziehung. Außerdem erwartet die betrogene Sandra von ihrem Freund eine ehrlich gemeinte Entschuldigung für sein Fehlverhalten, welches ihr oft schlaflose Nächte bereitet. Gibt Sandra ihrer Beziehung noch eine Chance, oder sitzt der Schmerz und die Zweifel bereits zu tief? Steirerin Denise und ihr Töchterchen Sophie haben männlichen Zuwachs bekommen. Die frischverliebte Jungmutter schwebt auf Wolke Sieben. Und daran sind nicht nur die gefühlvollen Massagen ihres neuen Lovers Martin schuld. Martin entpuppt sich als perfekter Spielgefährte und Ersatzpapa für Denises kleine Tochter Sophie. Bei der 18-jährigen Melanie und Kindesvater Andi sieht die gemeinsame Zukunft plötzlich nicht mehr so rosig aus. Nachdem Andi Melanies hartnäckigen Wunsch nach einer Brustvergrößerung zugestimmt hat, passierte das Unerwartete. Was ist geschehen? Und wie wird es in der Beziehung jetzt weitergehen? Auch Jungmama Jacky ist wieder dabei. Die mittlerweile 22-Jährige erwartet bald ihr zweites Kind. Doch plötzlich auftretende Schmerzen zwingen die hochschwangere Jacky zu einer Kontrolluntersuchung in die Klinik. Handelt es sich tatsächlich schon um Geburtswehen oder ist es falscher Alarm?
