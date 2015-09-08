Teenager werden Mütter Staffel 9 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 1: Teenager werden Mütter Staffel 9 Folge 1
72 Min.Folge vom 08.09.2015Ab 12
Wir begleiten Teenies, die gerade schwanger oder bereits Mutter sind. Sie sind selbst noch Kinder und stehen vor der Herausforderung des Elternseins.
Teenager werden Mütter
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12Angst, Desorientierung
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen