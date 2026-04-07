Tennis Upper Austria Ladies Linz 2026: 1. RundeJetzt kostenlos streamen
Tennis Upper Austria Ladies
Folge 34: Tennis Upper Austria Ladies Linz 2026: 1. Runde
146 Min.Folge vom 07.04.2026
Signation | Kraus: "Stolz, wie ich mich zurückgekämpft habe" | Schett: Kraus hat Konstanz gefehlt | Badosa (ESP) - Tagger (AUT)
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