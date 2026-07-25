Tennis ITF W100 Ladies Open Amstetten 2026: Tag 5 - SemifinaleJetzt kostenlos streamen
Tennis: W100 Amstetten
Folge 19: Tennis ITF W100 Ladies Open Amstetten 2026: Tag 5 - Semifinale
116 Min.Folge vom 25.07.2026
Teodora Kostovic (SRB) setzte sich im Semifinale in einem engen Duell mit 6:3, 7:6 gegen Anna Siskova (CZE) durch.
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