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Tennis: W100 Amstetten

Tennis ITF W100 Ladies Open Amstetten 2026: Tag 5 - Semifinale

ORF1Staffel 1Folge 19vom 25.07.2026
Tennis ITF W100 Ladies Open Amstetten 2026: Tag 5 - Semifinale

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Tennis: W100 Amstetten

Folge 19: Tennis ITF W100 Ladies Open Amstetten 2026: Tag 5 - Semifinale

116 Min.Folge vom 25.07.2026

Teodora Kostovic (SRB) setzte sich im Semifinale in einem engen Duell mit 6:3, 7:6 gegen Anna Siskova (CZE) durch.

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