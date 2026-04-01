Terror in Tokio
Folge 1: Sturz
22 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Lisa fühlt sich weder zu Hause noch in der Schule richtig wohl. Und als dort plötzlich auch noch zwei rätselhafte Jungs auftauchen, findet sich das Mädchen in einer Welt voller Chaos und Gewalt wieder.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Terror in Tokio
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer
Produktion:JP, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: LEONINE Licensing AG