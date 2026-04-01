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Terror in Tokio

Sturz

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 01.04.2026
Sturz

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Terror in Tokio

Folge 1: Sturz

22 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Lisa fühlt sich weder zu Hause noch in der Schule richtig wohl. Und als dort plötzlich auch noch zwei rätselhafte Jungs auftauchen, findet sich das Mädchen in einer Welt voller Chaos und Gewalt wieder.

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