Terror in Tokio
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Terror in Tokio
Ein Bombenanschlag versetzt die japanische Hauptstadt Tokio in Schockstarre. Der Albtraum nimmt seinen Lauf, als rätselhafte Videos weitere Angriffe ankündigen. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun, die Videobotschaften zu entschlüsseln und damit weitere Anschläge zu verhindern. Doch wer sind die beiden maskierten Jugendlichen, die unter dem Decknamen Sphinx die ganze Stadt terrorisieren?
Genre:Anime, Abenteuer
Produktion:JP, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LEONINE Licensing AG