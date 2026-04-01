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ProSieben FUNFolge 10vom 01.04.2026
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Hals über Kopf

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Folge 10: Hals über Kopf

22 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Nine will zur Presse sprechen und setzt die Polizei mit einer Bombendrohung unter Druck.