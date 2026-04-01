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Terror in Tokio

Anruf und Rückruf

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 01.04.2026
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Terror in Tokio

Folge 2: Anruf und Rückruf

22 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Die Polizei steht vor einem Rätsel: Wer steckt hinter Sphinx und was planen die unbekannten Attentäter als nächstes? Um diese Fragen zu beantworten, müssen die Ermittler ein skurriles Video entschlüsseln.

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