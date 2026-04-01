Terror in Tokio
Folge 2: Anruf und Rückruf
22 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Die Polizei steht vor einem Rätsel: Wer steckt hinter Sphinx und was planen die unbekannten Attentäter als nächstes? Um diese Fragen zu beantworten, müssen die Ermittler ein skurriles Video entschlüsseln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Terror in Tokio
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer
Produktion:JP, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LEONINE Licensing AG