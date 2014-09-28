Staffel 1Folge 3vom 28.09.2014
Eigenverantwortung und Geo-CoachingJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser - Teens
Folge 3: Eigenverantwortung und Geo-Coaching
88 Min.Folge vom 28.09.2014Ab 12
Die Kandidaten werden auf eine harte Probe gestellt, denn das Motto der Woche ist "Selbstverantwortung", die Kandidaten sind also für ihre Ernährung und Sport selbst verantwortlich. Wer hat die alten Muster abgelegt und ist bereit, den Versuchungen zu widerstehen? Camp-Chefin Dr. Christine Theiss schickt die Teens auf moderne Schatzsuche, wo besonders der Teamgeist gefragt ist!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser - Teens
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Gesundheit, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen